Vacinação será realizada em 17 unidades básicas da cidade. A previsão é de que mais de 2 mil idosos de 66 a 69 anos recebam a primeira dose da vacina

Por Felipe Maranhão

A Prefeitura de Araguaína vai começar nesta terça-feira, 6, a vacinação contra a covid-19 para os idosos com idade a partir dos 66 anos. A primeira dose da vacina para este grupo ficará disponível nas 17 unidades básicas de saúde da cidade, com exceção das unidades referência para o atendimento de casos covid-19. De acordo com a diretora de Imunização de Araguaína, Samilla Braga, a previsão é que mais de 2 mil idosos de 66 a 69 anos recebam a primeira dose da vacina.

“Até a semana passada a Secretaria da Saúde de Araguaína estava fazendo a imunização dos idosos entre 67 e 69 anos, como recebemos doses suficientes para atender a demanda deste grupo, a secretaria decidiu estender o atendimento também para aqueles idosos com 66 anos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde”, explicou diretora municipal de Imunização.



Até o momento o Município recebeu 17.090 doses para a primeira aplicação, 15.154 doses já foram aplicadas. Já para a segunda dose 6.510 foram entregues e 4.410 pessoas imunizadas.

Documentos necessários

Para a vacinação da primeira dose nas unidades básicas é necessário levar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e um documento de identificação com foto. Já para receber a segunda dose é obrigatório, além dos documentos pessoais, a apresentação do cartão de vacina com a data do recebimento da primeira dose.

Locais de vacinação

O atendimento nas unidades é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Os idosos acamados, sem condições de ir até uma das unidades básicas, receberão a vacina em casa. A primeira dose da vacina para o público-alvo desta etapa estará disponível nas seguintes unidades básicas:

UBS Avany Galdino da Silva – Rua Gonçalves Ledo – Bairro São João;

UBS Araguaína Sul – Rua dos Pinheiros c/ Rua Bacuri, s/nº Araguaína Sul;

UBS Bairro de Fátima – Rua Padre Anchieta – Bairro de Fátima;

UBS Couto Magalhães – Av. Perimetral – Setor Couto Magalhães;

UBS Dr. Dantas – Rua CE – Setor Jardim Costa Esmeralda;

UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito – Rua A – Vila Aliança;

UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Rua 9 – Setor Dom Orione;

UBS Lago Azul – Av. Araguaia – Parque do Lago;

UBS Manoel dos Reis Lima – Rua das Hortênsias – Setor Jardim das Flores;

UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixis – Setor Cimba;

UBS Nova Araguaína – Rua 19 – Setor Nova Araguaína;

UBS Novo Horizonte – Av. Araguaia, próximo ao Colégio Est. Manoel Gomes;

UBS Palmeiras do Norte – Rua das Camélias – Setor Palmeiras do Norte;

UBS Ponte – Rua Joaquim Caboclo – Setor Ponte;

UBS Senador Benedito Vicente Ferreira – Rua 07 – Setor José Ferreira;

UBS Setor Barros – Av. Bernardo Saião Setor Barros .