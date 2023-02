Por Redação

Por Giovana Hermice |

A Prefeitura de Araguaína vai criar um banco de dados para inserir pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho. A primeira ação será realizada em parceria com a equipe de recursos humanos do ISAC (Instituto de Saúde e Cidadania), no próximo dia 24, sexta-feira, na Praça CEU (Centro de Esportes Unificado), localizada no setor Araguaína Sul.

Conforme a Lei Federal de nº 8.213/1991, conhecida como Lei de Cotas, as empresas que possuem mais de 100 funcionários devem preencher de 2% a 5% das vagas com PCDs. O cadastro do Município tem como intuito fortalecer a inclusão e auxiliar a iniciativa privada.

“A cidade vive o mesmo cenário nacional quanto ao desafio para o preenchimento dessas vagas de emprego, precisamos mudar essa realidade, além de promover a humanização, valorização e respeito às pessoas com deficiência por meio da inclusão”, explicou a diretora de Políticas Públicas Setoriais da Secretaria da Assistência Social, Rhaíssa da Rosa.

A diretora Rhaíssa ainda ressalta que todas as pessoas com deficiência podem participar da ação, inclusive as que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). “Em alguns casos, o PCD que começa a trabalhar não perde integralmente esse auxílio do Governo Federal. Por isso, caso a pessoa possa trabalhar, ela deve participar da ação. Teremos servidores no local explicando sobre cada situação”.

Como participar

A ação será em dois horários para que todos possam participar, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Para agilizar o cadastro, basta levar um laudo médico que especifique a deficiência física ou intelectual, além de um currículo atualizado. O interessado que não tiver como imprimir ou editar o documento profissional, os servidores estarão no local para ajudar na edição e impressão.

Inicialmente, o resultado dessa ação irá atender ao ISAC. Os candidatos serão orientados quanto às vagas disponíveis para PCDs na instituição, nos seguintes locais de atuação: AME (Ambulatório Municipal de Especialidades), HMA (Hospital Municipal de Araguaína), PAI (Pronto Atendimento Infantil) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento).