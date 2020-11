Araguaína | 1º Rodeio Live do Tocantins contará com convites para o público

Os amantes do rodeio e associados do Sindicato Rural de Araguaína também poderão assistir presencialmente ao 1º Rodeio Live do Tocantins, pois alguns convites estão disponíveis, no valor de R$ 60,00 com área coberta, além disso, os associados e dependentes terão 50% de desconto. O local para retirada é na sede do Sindicato Rural de Araguaína, que funciona em horário comercial e está localizado no Parque de Exposições Dair José Lourenço.

por Redação

Os convites são limitados, apenas 300 foram disponibilizados respeitando ao limite máximo de público em eventos conforme determina o decreto municipal e também adotando outras medidas como o distanciamento na arquibancada com sinalização, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras, para evitar a propagação do coronavírus.

“Não podemos fazer o rodeio como era de costume, com o público, a arquibancada lotada e os fogos, mas vamos fazer no formato live e também disponibilizar alguns convites para o público que queira vir e assistir, porém respeitando toda a legislação. Estamos muito esperançosos e contamos com a audiência de todos, além da presença daqueles que puderem vir assistir aqui também”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Araguaína, Wagner Borges.

O Rodeio Live faz parte da Expoara Digital 2020 que será realizado na arena do Parque Dair José Lourenço, nos dias 20 e 21 de novembro, a partir das 20h, presencialmente ou nos canais do Sindicato Rural de Araguaína, Tv Norte Tocantins e do comentarista de rodeio Thiago Arantes. Além de assistir as montarias, o público poderá exercer a solidariedade realizando doações em prol do Hospital de Amor do Tocantins, que serão revestidas para a construção da primeira unidade no estado e de um Centro de Diagnóstico em Araguaína.

Segundo o coordenador do Hospital de amor do Tocantins, Dr. Leonel Dias as doações são essenciais para instituição que possui um déficit milionário, situação que se agravou por causa da pandemia. “Deixamos de arrecadar 13 milhões de reais por mês, 8 milhões eram de arrecadações dos leilões que deixaram de acontecer e 5 milhões de doações espontâneas. A pandemia foi muito impactante na economia do Hospital, então nós pedimos para que as pessoas doem para cobrir esse déficit que temos, porque o Hospital de Amor mesmo com a pandemia não deixou de atender as pessoas, ” ressaltou o coordenador.