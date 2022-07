Por Cláudio Bento

E, , vai acontecer

No próximo dia 25, em Araguacema, Laurenice Noleto Alves, irá realizar a sua primeira exposição, em aquarela na pequena cidade que possui as maiores e lindas praias do rio Araguaia, no Tocantins.

“Araguacema – doce poesia” é o nome da mostra, que traz 30 peças de Nonô Noleto, com temática inspirada no Araguaia e na cidade natal de seu pai, Louraci Chrisóstomo Noleto, Lorinho, que há 54 anos levou a família para conhecer a terra onde nascera.

”Foram quatro dias em cima de um caminhão. A Belém-Brasília só tinha asfalto até Jaraguá”, conta ela. Desde aquele verão, os onze filhos, netos, bisnetos e amigos da família de Lorinho têm encontro marcado no “Acampamento do Lorim”, em Araguacema.

Somente nestes dois últimos anos, por causa da Pandemia, a família de Nonô Noleto, a quinta filha de Lorinho, deixou de ir para Araguacema, onde mora um de seus irmãos e ainda muitos dos seus parentes. E foi assim que a jornalista, escritora, licoreira e pintora, sem qualquer formação acadêmica na área das artes plásticas, deixou que as saudades de sua terra transbordassem em cores alegres e fortes tons, aquarelando a vida e rompendo a escuridão daqueles dias tristes.

E as praias de Araguacema, seu por do sol, suas casas de cores fortes e ruas estreitas; o rio banhando calma e poderosamente a pacata cidade agora podem também ser apreciadas nesta exposição, que, segundo a secretária Municipal de Turismo, Leonette Mesquita, integra a agenda de comemorações do aniversário da cidade e vai ficar por dois dias no Salão do Terminal de Apoio ao Turismo, na avenida Beira Rio.

Nonô Noleto é viúva, mora em Goiânia, tem três livros publicados e dois no prelo, para lançamento ainda este ano; já trabalhou nas redações dos maiores jornais do país como Folha de São Paulo, Correio Braziliense e Jornal o Estado de São Paulo, tendo feito a cobertura da Assembleia Nacional Constituinte, da qual nasceu o Estado do Tocantins; junto com uma irmã, há mais de 15 anos produzem licores artesanais com sabores de frutos do Cerrado; é diretora do Sindicato dos Jornalistas de Goiás e integra um bloco feminista de Carnaval – Nâo é Não – que tem como objetivo promover a educação contra a cultura do feminicidio e da violência contra as mulheres.

Nesta sua primeira experiência na pintura, ela diz que não se acha ainda uma verdadeira profissional das artes plásticas, mas “apenas uma mulher que busca sempre não se reprimir e, abusando das cores e da criatividade, procuro jogar no papel minhas emoções e sentimentos”.

Por isso, ao invés de vender suas peças, ela pensa em fazer da sua mostra – “Araguacema – doce poesia” – um intercâmbio de artes, promovendo uma manhã de escambo, trocando suas telas, a maioria tamanho pequeno, por outros objetos de arte ou de valor emocional para quem possa vir a se interessar por alguma de suas obras.

A abertura da mostra está programada para o dia 24, às 10 horas da manhã.

Contato: Nonô Noleto – (62) 98130-2546 / [email protected]