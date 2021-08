por Redação

As aulas presenciais serão ofertadas nas 26 unidades de ensino da rede e em todos os níveis de escolaridade. Tanto escolas quanto creches seguirão os protocolos de higiene e saúde e um cronograma específico de agrupamento de turmas para evitar aglomerações.

Os prédios receberam sinalização sobre regras de prevenção sanitárias, insumos como álcool em gel e medidores de temperatura e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). “Todas as escolas estão organizadas para receber os nossos alunos. Nesse primeiro momento é importante trabalharmos de forma intercalada recebendo nesta semana 50% dos alunos, na semana seguinte os outros 50%. Portanto, é muito importante que os pais que assinaram o termo de responsabilidade e aderiram ao retorno presencial que atendam ao nosso chamamento de levarem seus filhos às escolas e de ajudar na conscientização neste momento de retorno”, explicou a Secretária da Educação de Gurupi, Amanda Costa.

Atendimento

O retorno presencial é facultativo, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), disponibiliza um termo de responsabilidade no qual o pai ou responsável pode ainda fazer opção.

A modalidade remota continuará a ser ofertada com o envio do material impresso, aulas de reforço e plantões de aprendizagem. As aulas presenciais ocorrerão de segunda-feira a quinta-feira. Na sexta será feito o atendimento por meio do plantão pedagógico aos alunos que estão tendo aulas na modalidade remota.