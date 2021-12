Foi publicado hoje, 21, o resultado final para os aprovados no processo seletivo 2022/1 da Universidade de Gurupi, campus Paraíso do Tocantins. As matrículas serão realizadas de 21 a 23 de dezembro. O pagamento pode ser feito até o limite do horário bancário do dia 27.

Para todas as categorias (Ampla Concorrência, Cota/Escola Pública e Cota/Enem) as matrículas serão realizadas on-line, conforme as orientações disponíveis no edital de convocação.

Os candidatos deverão anexar todos os documentos descritos no anexo VI e realizar sua pré-matrícula no site da UnirG.

As provas foram aplicadas em 14 de novembro, quando 1.055 inscritos concorreram a 60 vagas. Para os inscritos na ampla concorrência, 15,58 candidatos disputaram uma vaga. Na cota escola pública a concorrência foi de 33,17 por vaga e na cota Enem 18 pessoas por vaga.

Outras informações estão disponíveis no endereço http://unirg.edu.br/vestibular/paraiso