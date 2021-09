Por Wesley Silas

Na noite desta terça-feira, 21, a Prefeitura de Gurupi lança uma ferramenta digital que proporcionará uma gestão colaborativa – o Colab. O evento está acontecendo no Centro de Convenções Mauro Cunha.

O aplicativo está disponível para ser baixado nos sistemas Android e IOS, com ele o cidadão gurupiense poderá participar de forma mais efetiva da administração pública municipal.

De acordo com a prefeita Josi Nunes, a proposta do APP é facilitar o acesso aos principais serviços do município, como iluminação pública, operação tapa-buraco e demais serviços oferecidos aos munícipes pelo Poder Público municipal.

“A cada momento as novas ferramentas de trabalho muda tudo na nossa vida e temos exemplos como a revolução industrial e agora a Internet nos disponibiliza o Governo digital que permite reduzir os custo com a automatização dos procedimentos. Isso significa que passamos por revoluções e a da nossa era é a 4.0 que devemos utilizar para facilitar a governança e aproximar os serviços púbicos voltados à sociedade por meio da tecnologia da informação”, disse a prefeita durante o lançamento do APP ao defender a governança digital no setor público em que o Brasil ocupa a 54ª posição no ranking sobre governo eletrônico, apesar do país está na 4ª posição das pessoas conectadas com Internet.