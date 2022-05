Por Wesley Silas

O empresário considerou que o Sindicato Rural de Gurupi teria cometido injustiça ao afirmar que teria contratado o seu trio elétrico e serviços de locução na condução da 23ª Cavalgada que aconteceu no sábado, 29.

“Quero aqui esclarecer que o trio elétrico é o meu serviço foram contratados pela Prefeitura Municipal de Gurupi, parceira do evento, tendo como objetivo conduzir a narrativa da cavalgada e proporcionar a estrutura para as autoridades e convidados presentes no interior do trio elétrico”, considerou o empresário em seu direito de resposta (leia abaixo na íntegra a nota de Esclarecimento).

Questionado sobre a contratação do Trio-elétrico com o dinheiro público do município, o vice-prefeito, Gleydson Nato, por meio de nota, afirmou que houve equívoco do empresário, porém a contratação foi feita para ele, em seu CPF.

“Quem locou o trio fui eu, pessoa física, e para isso eu tive ajuda do Deputado Gaguim e do Senador Eduardo Gomes. O Celsinho locou o trio para mim! Como eu sou vice-prefeito, ele deve ter entendido que seria a Prefeitura, mas não tem nada haver com a prefeitura, inclusive tinha vários outros trios com propagandas particulares. Em momento algum foi deixado de falar nome de qualquer pessoa, inclusive fizemos tudo com o intuito de ajudar”, disse Gleydson Nato por meio de nota (leia no final da matéria).

Por sua vez, o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael Marco de Leon, afirmou que a contratação teria sido feita pela entidade e como pagamento ele fez um pix no valor de R$ 1.400,00. “O sindicato comprou 200 litros de óleo diesel. Segue o comprovante que fiz PIX para ele da conta da minha empresa”, disse Rafael Marco.

Nota de esclarecimento de Celsinho Blues

Eu, Celsinho Blues proprietário da empresa Ecelsior som e publicidades, lamento profundamente a manifestação pública da nota de repúdio do Sindicato Rural de Gurupi na pessoa do presidente Rafael Deleon.

Quero deixar bem claro que toda ornamentação (faixas e baners) é demais itens que fizeram parte da estrutura de recepção aos convidados foram conduzidos pela Prefeitura Municipal de Gurupi, contratante do serviço.

Reitero ainda que minhas narrativas durante toda a cavalgada enalteceu a todos os parceiros, instituições, políticos, empresas e personalidades que fizeram parte da festa segundo as orientações do Sindicato Rural.

Compreendo que o momento político não pode interferir com o brilho e organização da maior festa popular da região sul que em sua 48⁸ edição que tem o esforço conjunto do Sindicato Rural e todos os parceiros, empresas, instituições e políticos.

Finalizo agradecendo a honrosa oportunidade de fazer parte da cadeia de fornecedores que são beneficiados com o aquecimento econômico que a festa promove em Gurupi e toda região.

Obg pela oportunidade de esclarecer,

Celso Cesar de Araujo (Celsinho Blues )

Nota de Esclarecimento do vice-prefeito Gleydson Nato

Acredito que está ocorrendo um grande mal-entendido sobre o trio elétrico. A Prefeitura de Gurupi não fez nenhuma locação. Quem locou o trio fui eu, pessoa física, e para isso eu tive ajuda de custo do Deputado Federal Carlos Gaguim e do Senador Eduardo Gomes.

O empresário Celsinho locou o trio para mim! Como eu sou vice-prefeito, ele deve ter entendido que seria para Prefeitura de Gurupi, mas não tem nada a ver com dinheiro público do município.

Vale lembrar que havia vários outros trios com propagandas particulares e em momento algum foi deixado de falar nome de qualquer pessoa, inclusive fizemos tudo com o intuito de ajudar a abrilhantar a festa.

Destaque ainda que a Expo Gurupi tem diversos amigos, parceiros e contribuintes que fizem acontecer a festa de Exposição Agropecuária.

Da nossa parte, só temos que agradecer ao presidente Rafael e toda a diretoria por fazer acontecer a ExpoGurupi, agradecer também a todos os parceiros, patrocinadores e expositores; enfim, todos em geral de maneira direta ou indireta.

A movimentação da festa de Exposição Agropecuária quem ganha é Gurupi que volta ao cenário Tocantinese fortalecendo desde o pequeno empreendedor como ambulantes até os grandes como empresários que comercializam veículos, máquinas agrícolas e setor pecuário por meio dos leilões.

Destaco ainda que vários outros trios aproveitaram para comercializar faixas e propagandas aumentando a renda destes profissionais, ajudei inclusive algumas comitivas.

Ressalto que neste momento em que a pandemia está controlada, todas as outras cidades do Tocantins aproveitam esta época do ano para melhorar a renda de seus moradores por meio de festas agropecuárias, de aniversários e em breve na temporada de praia.

Enquanto todos se unem para as coisas acontecer aqui muitos ficam com picuinhas. Só estamos tentando fazer Gurupi voltar a ser Gurupi

Gleydson Nato

Vice-prefeito de Gurupi