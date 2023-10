Após reunião com Eduardo Gomes, dep. Eduardo Fortes garante R$ 600 mil para implantação da UPA Veterinária em Gurupi

Por Redação

Um sonho que já se tornou realidade. O deputado estadual Eduardo Fortes anunciou nesta sexta-feira, 20, um reforço decisivo para implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins em Gurupi. Após reunião em Brasília (DF) com o senador Eduardo Gomes nesta quinta-feira, 19, Fortes destacou que o senador garantiu R$ 600 mil em emendas parlamentares que serão investidos na aquisição de equipamentos e estruturação do espaço da UPA Veterinária.

O deputado Eduardo Fortes já conta com o apoio da Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi, que disponibilidade espaço para implantação da unidade.

“Agradecemos imensamente a sensibilidade e apoio do senador Eduardo Gomes ao destinar recursos para implantação definitiva da UPA Veterinária” destacou Eduardo Fortes.

A proposta é que a unidade com atendimentos veterinários preste assistência de forma gratuita aos animais de famílias carentes, entre outros.“Gurupi e região vão passar a ter um importante equipamento na assistência aos animais, atendendo, sobretudo, os animais que estão sob a guarda de tutores e cuidadores mais carentes. É uma maneira democratizar mais a assistência veterinária no município, região Sul e Sudeste do estado”, disse o deputado que como cidadão e parlamentar defende a causa animal.

Fonte: Ascom Deputado Eduardo Fortes