por Wesley Silas

Em debate em grupo da ACIG alguns empresários consideraram exagero por parte da Força Tarefa de Fiscalização Covid-19 na fiscalização em seus comércios, enquanto acontecia festa de clube da OAB em comemoração aos 03 anos do filho do vice-prefeito Gleydson Nato. “Só os comerciantes pagam?”, questionou o empresário Cristiano Pisoni.

Para o então Coordenador da Força Tarefa da Fiscalização Covid-19, que deixou o cargo neste final de semana, não existe favorecimento ou fazer “vista grossa”, como no caso do Boteco da 6 também cobrado em redes sociais. Porem, segundo Jenilson, este estabelecimento chegou a ser multado por não cumprir o Decreto em horário e aglomeração. Da mesma forma os eventos sociais envolvendo políticos.

“Minha opinião pessoal quanto as últimas fiscalizações que fizemos foram realizadas de forma isenta e isonômica, equilibrando sempre a condição de manter o comércio aberto e controlar as grandes aglomerações a contento”.

Sobre as festas promovidas por políticos, Sargento Jenilson substituiu o pronunciamento de agente público pelo posicionamento pessoal.

“Nas últimas semanas tem acontecido situações que nos deixam contrariados. Dentro de uma visão pessoal eu creio que não estamos no momento de comemorarmos nada, até porque nós temos mais de 200 vidas perdidas somente em Gurupi e na última semana perdemos pessoas diretas ligadas à gestão municipal como mães e irmãos de gestores públicos municipais. Isso mostra que a doença não está escolhendo ninguém, nem poder econômico e muito menos o local onde essas pessoas possam se contaminarem”, disse.

Festas envolvendo políticos

Para esclarecer se houve ou não aglomeração na OAB, a reportagem ouviu a versão do vice-prefeito Gleydson Nato em que ele garante que em nenhum momento infringiu o Decreto Municipal e que todas as medidas de distanciamento, distribuição de álcool em gel e horário foram obedecidos.

“A capacidade do Clube da OAB é para 1.170 pessoas e tinha 140 pessoas. O evento em comemoração ao aniversário de três anos do meu filho começou às 11hs e terminou às 22hs. Todas as mesas tinham bastante álcool em gel, na entrada tinha uma pessoa colocando álcool na mão de todos os convidados, tinha distanciamento entre as mesas. Infelizmente, existem pessoas querendo bater por questão política”, considerou o vice-prefeito.

Outro político envolvido em polêmica em redes sociais é o empresário e vereador Zezinho da Lafich, após divulgação de imagens de um casamento de um familiar que contou com a presença de políticos locais, ocorrido no último sábado (22).

Segundo Lafiche o evento evento seguiu todas as medidas de distanciamento necessárias de acordo com o Decreto Municipal 769/2021.

“O artigo 20 do decreto determina liberação da realização de cerimônias casamentos, colação de grau, culto ecumênico e aniversário até às 23h, com lotação máxima de 40% da capacidade máxima do local evento e também estão permitidas apresentações musicais, solo ou em dupla, em ambientes que comportem somente participantes sentados, desde que não haja dança”, citou o vereador.

Assim como o vice-prefeito Gleydson Nato, ele argumentou que o cerimônia ocorreu no prédio da OAB de Gurupi que comporta lotação de mais de mil pessoas.

“De acordo com o decreto poderia realizar um evento com até 250 pessoas. Mesmo assim a reunião só contou com cerca de 120 pessoas, todas com distanciamento mínimo entre as mesas de 2 metros e com a exigência do uso de máscaras”, justificou.

Com relação as imagens divulgadas ele elencou que seus convidados tiraram as “máscaras para refeição, momento em que um dos participantes solicitou a parada para o registro e que em seguida todos voltaram para refeição”. Em seguida arrematou: “O vereador Zezinho da Lafiche informa que tem compromisso com a sociedade e que jamais colocaria alguém em situação de risco”.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Gurupi informou “que o Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher e vice-prefeito licenciado, Gleydson Nato, realizou a comemoração do aniversário de 03 anos do filho, seguindo todas as recomendações previstas no decreto municipal nº 769/2021, que está em vigor até esta segunda-feira, 31”.

Na nota cita, o Artigo 20 do referido decreto libera a realização de cerimônias de casamentos, colocação de grau, culto ecumênico e aniversários até às 23 horas, com lotação máxima de 40% da capacidade máxima.

“O local onde a festa foi realizada tem capacidade para 1.170 pessoas e o evento contou com a participação de aproximadamente 120 pessoas, ou seja, o evento utilizou aproximadamente 10% da capacidade máxima do local. O secretário ressaltou que seguiu todas as normas de segurança como: aferição da temperatura de todos os convidados na entrada, distanciamento das mesas e das pessoas, disponibilização de álcool em gel em todas mesas, que o evento foi finalizado por volta das 22 horas e que ele e os convidados retiraram as máscaras apenas no momento em que estavam comendo”, pontuou.