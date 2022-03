por Wesley Silas

A exoneração do presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 08. Ao Portal Atitude, ele disse que foi pego de surpresa. “Não sabia dessa exoneração”, disse. No lugar do militar, o Diretor-Presidente, da Agência Gurupiense de Desenvolvimento – AGD, irá David Henrique Garcia irá acumular os respectivos cargos.

Logo após a publicação do Diário Oficial, o militar informou que continuará à disposição da Chefe do Poder Executivo de Gurupi, pois segundo ele: “A Cessão de Servidor do Estado ao Município vai até 31 de dezembro de 2022”.

Por telefone ele disse que pretende desincompatibilizar do cargo público para disputar as eleições deste ano. Para isso, ele está analisando o partido que pretende se filiar.