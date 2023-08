Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Na segunda-feira, 31, Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, instaurou, na segunda-feira, 31, procedimento para apurar ineficiência na realização do serviço público de coleta de lixo na cidade de Gurupi. “O serviço é realizado normalmente de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura”, explicou a Prefeitura por meio de uma nota.

Na recomendação, o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, alega que “o Município não vem realizando o serviço de forma regular e contínua, o que pode ser constatado em razão do acúmulo de lixo na frente das casas, há vários dias, em diversos bairros da cidade”.

Conforme a Nota enviada pela Prefeitura “coleta de lixo está regular e contínua em todo o município. O serviço é realizado normalmente de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A frequência é definida através de demanda em diferentes bairros, podendo ocorrer duas ou três vezes por semana. No Centro, a coleta é realizada diariamente à noite, devido ao intenso tráfego de veículos durante o dia”.

NOTA – coleta de lixo

01/08/2023

A Prefeitura de Gurupi informa que a coleta de lixo está regular e contínua em todo o município. O serviço é realizado normalmente de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A frequência é definida através de demanda em diferentes bairros, podendo ocorrer duas ou três vezes por semana. No Centro, a coleta é realizada diariamente à noite, devido ao intenso tráfego de veículos durante o dia.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi