Por Redação

“No primeiro momento fizemos um teste em um trecho colocando os cabos de alumínio e deixando as caixas de passagem abertas, para assim não chamar atenção dos indivíduos. Nós deixamos apenas 100 metros instalados por duas semanas, assim vimos que o nosso teste deu certo e com isso começamos a executar o restante do trecho que estava desligado devido aos furtos de cabos”, explicou Anny Caroline Matos do Nascimento, engenheira eletricista Diretora de Iluminação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A Prefeitura de Gurupi investiu quase R$ 9 mil na aquisição dos novos cabos de alumínio para recuperar 100% da iluminação pública da BR-153. O município também conta com o apoio da empresa Ecovias que está implantando câmeras de monitoramento nos postes dos canteiros centrais da rodovia, para controlar o fluxo e ajudar no controle dos furtos.

“Hoje se fossemos executar a recuperação da BR com cabos de cobre iríamos gastar em média mais de R$ 80 mil, e com os cabos de alumínio, estamos gastando R$ 8.700,00 reais. Lembrando que os cabos de alumínio estão passando por teste, pois os mesmos ainda não foram utilizados em redes subterrâneas, até o momento tivemos um retorno positivo”, reforçou a engenheira eletricista Anny.

Investimentos X Furtos

Em dezembro de 2021 a Prefeita Josi Nunes, entregou a iluminação pública do perímetro urbano da BR-153. São aproximadamente 7 km, onde foram implantados 216 postes de aço galvanizado, com altura de 12 metros, com braços de 3 metros de cumprimento, luminárias de LED de alta potência e um novo sistema de cabeamento elétrico subterrâneo.

Antes mesmo da entrega da obra, foram registrados vários furtos da fiação. Os ladrões miram o cobre que compõe esse material. Porém, além dos transtornos aos consumidores dos serviços de energia, que ficam no escuro, o furto de fios da rede elétrica também ocasiona prejuízos para o município e para toda a sociedade.