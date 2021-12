Gurupi começa a aplicar a segunda dose da Janssen a partir desta quinta-feira, 16. As doses estão disponíveis em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para quem recebeu a primeira dose do mesmo imunizante.

A vacina pode ser utilizada em pessoas maiores de 18 anos que possuem de 02 a 06 meses de intervalo entre a primeira dose da Janssen, com exceção de grávidas e puérperas.

Estas pessoas podem procurar a UBS do Rosendo, que fica na Rua 15 com a Av. Bahia, e também a UBS João Manuel, na Rua 06, entre Av. Minas Gerais e Espírito Santo. É importante lembrar de levar o cartão de vacina e um documento de identificação.

“Vamos aplicar este imunizante também no final de semana, quando estaremos com as equipes atuando no Shopping Araguaia, no sábado, e no domingo na Feira Coberta da Rua 07”, informou o diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino.

1ª Dose

Segundo Marcolino, por causa da indisponibilidade do sistema do Ministério da Saúde, quem for receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 precisará assinar um termo de responsabilidade, atestando não ter recebido nenhuma dose anteriormente.

A primeira dose está sendo aplicada apenas na UBS João Manuel, na Rua 06, entre a Av. Minas Gerais e Espírito Santo.

2ª e 3ª Doses

A vacinação da 2º e 3º doses acontece em cinco unidades básicas de saúde, que são: Sol Nascente, Rosendo (Rua 15), João Manoel (Rua 06), Nova Fronteira e Jardim dos Buritis. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e é preciso levar o cartão de vacinação e documento de identificação.