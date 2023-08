Por Wesley Silas

Filho de João Gonçalves Guimarães e Joaquina Maria Conceição, José Gonçalves Guimarães, é natural de Loreto (MA) e reside em Gurupi desde 1970, cidade onde ele se casou e constituiu família e teve três filhos, seis netos e uma bisneta. Pela quarta vez ele exerce o cargo de Conselheiro Tutelar desempenhando as atribuições e assegurando os direitos das crianças e dos adolescentes.

“Amante das causas sociais, Josi Guimarães iniciou como doador de sangue no ano de 1979 e vendo a importância de tal ato, tomou como missão em sua vida realizando 51 anos de doação. No ano de 2023 encerrou suas atividades como doador, pois atingiu o limite máximo de idade. Porém, deixou um legado de amor e solidariedade para com o próximo”, justificou o autor da Moção, vereador Ronaldo Lira, conhecido como Ronaldo do Banco de Sangue

Saiba como doar sangue:

O Núcleo de Hemoterapia funciona normalmente de segunda a sexta-feira de 7h às 19h e os sábados das 07h as 13hr A unidade fica situada na Rua 01, entre as avenidas Pernambuco e Ceará. O telefone é (63) 3312- 2237.

Quem pode doar?

Qualquer pessoa saudável, acima de 50 kg, com idade entre 16 anos (com autorização do responsável) e 69 anos pode fazer a doação. Vale lembrar que o doador não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, nem fumado pelo menos duas horas antes do ato voluntário, além de ser necessário evitar alimentos gordurosos.