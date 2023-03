Por Redação

Com o apoio do deputado estadual Eduardo Fortes, a Cooperativa dos Produtores de Carnes e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu) renovou na tarde desta sexta-feira, 03, parceria com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) nos municípios de Gurupi e Aliança. Por meio do projeto Cooperar as entidades nas duas cidades vão receber doações de carnes para a alimentação de seus atendidos.

“Por meio do projeto Cooperar firmamos parcerias que dão certo, que envolve um trabalho sério e eficiente de ambos o lados”, ressaltou a coordenadora do Projeto Socioambiental da Cooperpefrigu COOPERAR, Andrea Stival.

“O trabalho a quatro mãos e em parceria é fundamental. A APAE desenvolve um trabalho fundamental em várias cidades tocantinenses e a entidade precisa do apoio de todos”, destacou o deputado Eduardo Fortes. Ele ressaltou que, por meio do projeto Horta Comunitária, a APAE de Gurupi, que atende 141 crianças, além de adultos e idosos, já recebe também doações de verduras, legumes e hortaliças.

O parlamentar adiantou que ainda neste semestre será firmada parceria entre a APAE de Aliança e o projeto Horta Comunitária para o fornecimento também de verduras, legumes e hortaliças.