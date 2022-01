O governador Wanderlei Barbosa está na cidade de Porto Nacional nesta terça-feira (18) e acompanhou de perto a obra da ponte de Porto Nacional ao lado da senadora Kátia Abreu.

por Régis Caio

“A obra é uma prioridade do governo e vai contribuir com o desenvolvimento do estado”, disse Wanderlei. Além do governador e da senadora, estiveram no local o Secretário Estadual de Infraestrutura Jairo Mariano, prefeito de Porto Nacional Ronivon Maciel e deputados estaduais.

A nova ponte começou a ser construída em setembro de 2019 e já teve várias previsões de entrega. Depois de anunciar que a obra seria concluída em 2022, a Agência Tocantinense de Transportes (Ageto) informou uma nova data de inauguração, que será no primeiro semestre de 2023.