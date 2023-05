Por Redação

Gurupi anuncia a destinação de R$ 350 mil em compra de equipamentos para a Policlínica Luiz Santos Filho. O recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), atenderá as demandas da unidade de saúde. A emenda foi solicitada ao deputado pelos vereadores Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira e Débora Ribeiro.

A Policlínica do município oferta serviços que incluem: consultas clínicas com médicos de diversas especialidades, exames gráficos e de imagem, entre outros serviços ambulatoriais, atendendo além da comunidade gurupiense pessoas de cidades próximas.

O vereador Mateus Monteiro, enalteceu o trabalho que o deputado federal tem feito por Gurupi.

“Meu sentimento é de gratidão ao nosso Deputado Federal Toinho Andrade, que sempre tem atendido as demandas de Gurupi. Esse valor que vai ser investido na compra de equipamentos para a Policlínica, melhorará a realização dos atendimentos com aparelhos novos e modernos. Tenho compromisso com a saúde e trabalho para que os serviços oferecidos a nossa população não parem, mas que melhorem a cada dia”, comentou.