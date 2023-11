Antes de inaugurar, ladrões furtam cabos da via da Integração

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi comunica que neste sábado, 11, ocorreu o furto de 345 metros de cabo de energia da rede de iluminação pública da Via da Integração Governador Siqueira Campos, que ainda se encontra em fase de obras.

A empresa responsável pela construção da Via registrou Boletim de Ocorrência e acionou a polícia para iniciar as investigações visando identificar e capturar os responsáveis pelo crime. A Prefeitura ressalta a importância da colaboração da população, solicitando que denunciem qualquer atividade criminosa que presenciarem, contribuindo assim para a preservação do patrimônio público e o combate à criminalidade.

A Prefeitura conta com a participação ativa de todos na manutenção da segurança e integridade das instalações públicas.