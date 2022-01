Por Redação

O período de férias escolares para os alunos da rede municipal de ensino de Palmas finalizou e volta à rotina do dia a dia das aulas do ano letivo de 2022. As 78 unidades educacionais da rede estão devidamente organizadas e preparadas para receber na próxima segunda-feira, 31, os mais de 41 mil alunos matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As aulas nas escolas municipais retornarão de forma 100% presencial, no entanto, os pais e responsáveis que não sentirem segurança em enviar seus filhos para a escola neste primeiro mês, poderão optar pelo ensino remoto, por meio da ferramenta Palmas Home School onde estarão disponíveis os blocos de aulas.

Para dar início ao ano letivo, uma aula inaugural será realizada na Escola Municipal Thiago Barbosa, localizada no Jardim Aureny II, às 9 horas. A cerimônia destinada a recepcionar os alunos terá a presença secretária da Educação, Cleizenir dos Santos, gestores escolares, professores, e alunos da escola.

Protocolos sanitários

Para a retomada das atividades 100% presenciais, todas as unidades educacionais foram adaptadas seguindo os protocolos sanitários e estão equipadas com totens com álcool em gel, pias com água e sabão, tapetes sanitizantes, aferidor de temperatura e marcadores de distanciamento, permitindo assim, maior segurança no atendimento dos alunos e professores.

Além disso, mesmo estando vacinados, os profissionais que atuam nas unidades educacionais, bem como os alunos, deverão seguir os protocolos de segurança sanitária como; usar máscara durante todo o período que estiverem dentro da escola, higienizar sempre as mãos com álcool em gel e evitar o contato físico.

Comprovação da vacina de Covid-19

Conforme Decreto N° 2.137, de 13 de janeiro de 2022, todos os profissionais precisam apresentar os comprovantes de vacinação da Covid-19 ou teste negativo realizado nas últimas 72 horas.

Para os estudantes não será exigida a comprovação da vacina da Covid. Já os pais ou responsáveis poderão ter acesso às dependências das unidades educacionais desde que apresentem comprovante de vacinação ou teste RT/PCR ou teste antígeno negativo para Covid-19 realizados nas últimas 72 horas.

A rede

A capacidade de atendimento da rede municipal de ensino de Palmas é de aproximadamente 46 mil alunos distribuídos nas 78 unidades educacionais, sendo 33 Cmeis que atendem crianças da faixa etária de 06 meses a 5 anos e 11 meses; e 45 escolas que atendem educandos do ensino fundamental que compreende a faixa etária de 06 a 14 anos.

Até o final da manhã desta sexta-feira, 28, 41.939 alunos estavam matriculados, sendo 30.246 no Ensino Fundamental, 11.503 nos Cmeis e escolas que atendem a modalidade de Educação Infantil e 190 na EJA.