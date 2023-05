Por Redação

As atividades em comemoração ao aniversário de Talismã terão início na quinta-feira, 25, às 19h, com a realização de culto de ação de graças na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, com a participação da dupla gospel André e Felipe. Já a programação voltada ao público católico será na sexta-feira, 26, com missa em ação de graças na Igreja Católica de Talismã, a partir das 09h. Ao meio dia, a prefeitura oferta almoço à comunidade no Ginásio de Esportes.

Ainda no dia 26, a partir das 10h, a Prefeitura estará inaugurando obras na cidade.

“Vamos inaugurar a revitalização e iluminação de importantes avenidas de Talismã; a pavimentação asfáltica de ruas da cidade e do distrito de Vila União; as tecnologias de geração de energia via placas fotovoltaicas (energia solar), além de entregar veículos e máquinas“, disse o prefeito de Talismã, Diogo Borges, que também é presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). A entidade municipalista terá estande institucional na festa para receber autoridades e convidados.

Shows – A Prefeitura de Talismã trouxe cantores nacionais para animar a festa. No dia 26, às 22h, sobe ao palco a cantora sertaneja Luiza Martins, que promete animar os presentes com sucessos como “S de Saudade”, “Nota Oficial” e “Desconhecido”. Já no dia 27, encerramento da festa, a animação fica por conta da banda Bonde do Forró com Juliana Bonde.

Cavalgada – A tradicional cavalgada de Talismã ocorrerá no sábado, dia 27, às 16. Cavaleiros e amazonas devem desfilar pelas principais ruas da cidade, em comitivas do Município e de cidades circunvizinhas. As melhores comitivas serão avaliadas e as duas melhores organizações receberam premiação em dinheiro concedida pela Prefeitura de Talismã.

Final do campeonato municipal – Dia 26 de maio ocorrerá a final do Campeonato Municipal Society, às 16h, no campo municipal Roberto Guedes. A Prefeitura de Talismã concederá premiações em dinheiro, além de medalhas e troféus. Disputam o 3º lugar do torneio os times Família Lima X Saúde. Já a grande final será entre o Elite x Tubiras.