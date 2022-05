Share on Twitter

por Wesley Silas

Para esclarecer as informações sobre o caso, o síndico informou que a criança mora no condomínio, porém, o cachorro da cachorro da raça Chow-chow que deixou uma criança de 08 anos por volta das 15h30min da quarta-feira, 11, com várias lesões, e que voltou a atacar na tarde desta quinta-feira, 12, deixando uma adolescente de 16 anos ferida mora em uma residência próxima ao condomínio.