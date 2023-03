Por Wesley Silas

Segundo o vereador André Caixeta a ligação da parte Oeste a parte Leste de Gurupi, via BR-153 é um dever previsto na Lei Brasileiro de Inclusão (LBI), conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou com mobilidade reduzida que têm seus direitos de ir e vir assegurados também na Constituição Federal (artigo 5º, XV), conferido pela Declaração dos Direitos Humanos da ONU em defesa da autonomia e independência do cidadão. No entanto, mais de 40 mil pessoas que moram na parte Oeste da cidade arriscam a vida ao atravessar a BR-153 ao desviando de caminhões pesados e demais veículos.

No oficio entregue ao senador, foi pedido medidas para dar mais conforto e segurança aos gurupienses que necessitam cruzar a BR-153 com intervenções como viadutos, passarelas de pedestres e restauração da pavimentação asfáltica no trecho urbano.

Confira a íntegra do ofício.