por Redação

A importância do tratamento de doenças pulmonares ganhou destaque no mundo, nos últimos dois anos, com a pandemia por Coronavírus – covid-19. Em Gurupi, desde a última semana, a população do município e das cidades vizinhas conta com a oferta do retorno dos atendimentos na especialidade de Pneumologia, no Ambulatório de Saúde Comunitária, da Universidade de Gurupi – UnirG.

Conforme a professora do curso de Medicina da Instituição, a doutora Alice Ruthe Mazutti, especialista em Pneumologia, além de queixas pós-covid, os pacientes que procuram o Ambulatório manifestam diversas patologias como asma, nódulo pulmonar, pneumonias de repetição, fibrose pulmonar, apneia do sono, bronquiectasias e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC.

“Com a pandemia, aumentou muito a procura por essa especialidade, seja para avaliação de sequelas ou por se buscar mais o acompanhamento das doenças pulmonares crônicas. Algumas vezes os pacientes estavam protelando e, agora, há mais enfoque na importância nessa supervisão”, afirmou Mazutti.

Pneumologia

Os atendimentos são realizados uma vez por semana, nas sextas-feiras à tarde, com a participação de estudantes de Medicina supervisionados pela professora Alice Mazutti. Além dos acadêmicos do 6º período, participam os estudantes que compõem a Liga Acadêmica de Pneumologia (LAPNE), os monitores da disciplina e internos do curso.

Em 2021 foram realizados cerca de 100 atendimentos nessa especialidade, no Ambulatório. São atendidos de 4 a 6 pacientes por semana. As consultas são detalhadas, com duração mínima de 1 hora e com discussão do caso do paciente, entre a médica/professora e os alunos.

Sobre a atuação e organização do Sistema Único de Saúde – SUS, a doutora Alice Mazutti relatou que “somos referência para região sul na atenção secundária ambulatorial em pneumologia (nível de média complexidade), dando suporte aos pacientes referenciados da atenção primária. Durante algum tempo os pacientes da região sul eram encaminhados para Palmas, muitos ficaram sem acompanhar suas doenças pulmonares por mais de cinco anos, pois estávamos sem essa especialidade até o ano passado”, completou.

A acadêmica de Medicina, Neslayne Louise, participou do primeiro atendimento do retorno. “No ambulatório de pneumologia atendemos variadas afecções respiratórias e nas consultas aproveitamos para educar o paciente sobre as ações preventivas para evitar futuros episódios. Também reforçamos a importância da imunização da Covid-19, o uso de máscara e distanciamento social. Em todos os atendimentos são mantidas as medidas de segurança contra a contaminação”, destacou.

Já a estudante Lívia Zanatta relatou sobre a experiência de vivenciar a prática. “Os atendimentos ambulatoriais gratuitos à comunidade, propiciam a nós alunos, o desenvolvimento de habilidades importantes para o nosso desenvolvimento profissional. É a oportunidade que temos de verdadeiramente colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e assim colaborarmos com a saúde do nosso município”, afirmou.

A professora frisou ainda a importância da comunidade “manter hábitos de vida saudável, não fumar, fazer atividade física, dormir bem, cuidar da alimentação, beber quantidade adequada de água, manter a casa e o ar condicionado limpos, usar equipamentos de proteção respiratória caso trabalhe com substâncias perigosas. É importante ainda evitar automedicação e ter acompanhamento das doenças crônicas visando a redução de agravos e mortalidade, além de melhorar a qualidade de vida”, reforçou Alice Mazutti.

Para ser atendido no Ambulatório, é necessário que o paciente seja avaliado por um médico da Atenção Básica que irá analisar a necessidade de fazer o encaminhamento para a especialidade de Pneumologia. O procedimento deve ocorrer por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento é gratuito.

O Ambulatório está localizado na avenida Bahia, entre as ruas 3 e 4. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3612-7652.

Redação: Luciene Souza