Por Redação

Segundo informou o prefeito, Wagner Nepomuceno, a população entendeu a gravidade do problema e está respeitando as medidas restritivas. “Estamos realizando um trabalho efetivo diariamente no combate ao Coronavírus. Esse resultado mostra que a nossa comunidade entendeu a importância de seguir as medidas de prevenção para o controle da doença. Nosso agradecimento aos profissionais de saúde, que se dedicam diariamente no enfrentamento da pandemia. Pedimos para que a população siga fazendo a sua parte”, pontuou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Jurimar Trindade alertou. “A pandemia ainda não acabou. Por isso, pedimos para que a população continue adotando todas as medidas preventivas para evitar o aumento de casos”, destacou.

Ainda segundo o secretário, o resultado da vacinação no município também tem contribuído para a redução de novos casos. Até o momento, Almas já vacinou 39,25% da população com a primeira dose e avança nos grupos de imunização. Além de vacinar pessoas dos grupos prioritários, o município avança na faixa etária sem comorbidades e nos próximos dias vai disponibilizar a primeira dose para pessoas com idade acima de 30 anos.