por Redação

Ao avançar mais uma etapa da vacinação, a Semus está a um passo de fechar a aplicação da primeira dose contra a COVID-19 em toda a população adulta.

Para o secretário, Jurimar Trindade, a ampliação permite vislumbrar o controle da pandemia. “À medida em que avançamos na vacinação, temos percebido também que os casos ativos e suspeitos da doença têm diminuído. Nossa esperança é fechar o mais breve a primeira dose para toda população adulta”, destacou informando que a vacinação para jovens com idade a partir de 18 anos, terá início na manhã deste sábado, na Unidade de Saúde São Miguel.

Com quase 5 mil doses de vacinas contra a COVID-19 aplicadas, Almas melhora nos indicadores da doença. O vacinômetro desta sexta-feira, mostra que 3500 pessoas receberam a primeira dose (68.92% do público-alvo) e 1396 a segunda dose. A dose única da Jansen foi aplicada em 85 pessoas.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, também revela o controle da doença com 04 pacientes ativos, sem hospitalizações e sem casos suspeitos. Desde o início da pandemia, Almas registrou 262 casos positivos, destes 253 recuperados e 05 mortes por complicações da Covid19.

O esforço de profissionais e da gestão municipal para que a cidade avançasse a faixa etária da imunização, foi decisivo, segundo o prefeito. “O trabalho de enfrentamento da pandemia envolve todos os profissionais do município. Aproveito para agradecer o comprometimento de cada um. Iniciamos a aplicação da primeira dose para moradores com idade a partir de 18 anos, devido a um plano estratégico montado com o objetivo de garantir que todos recebessem as doses o mais rápido possível. São profissionais que estão diariamente trabalhando com estratégia de saúde da família monitorando todo o processo”, disse o prefeito Wagner Nepomuceno “Vaguinho”.