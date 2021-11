Share on Twitter

Para comemorar a data, e a boa fase da retomada econômica da cidade, a Prefeitura preparou uma programação especial.

As comemorações começaram na tarde da última sexta-feira, 12 de novembro, na Praça São Miguel, com a Feira Gastronômica e Cultural, realizada pela Prefeitura, em parceria com o Sebrae, objetivando fomentar o empreendedorismo local.

“Parabéns Almas. Tenho orgulho de ser filho desta Terra e de ser seu gestor. Deus me confiou uma missão e junto com meu vice-prefeito, Neri e a Câmara de vereadores, estamos trabalhando para oferecer desenvolvimento e qualidade de vida para cada almense. Que venha muitos anos de progresso e desenvolvimento”, disse o prefeito, Wagner Nepomuceno “Vaguinho”, durante discurso ao lado das demais autoridades.

A Feira contou com desfile Cívico do CEMEI Gesuita Barbosa Pacini e apresentações culturais das demais escolas municipais, apresentações de artistas locais e participação do cantor regional Jhones Rodrigues, apresentação da banda municipal, Rafael Silva Barbosa, que emocionou o público com interpretação de canções populares.

A programação segue neste sábado, 13 de novembro, durante o dia com Parque de Diversão para as crianças e Trenzinho da Alegria, na Praça Salviano Barbosa, além de diversas competições esportivas e apresentação com personagens de Robótica a partir das 17h também na Praça Salviano Barbosa.

Neste domingo, 14 de novembro, mais programação esportiva e brincadeiras para as crianças com Trenzinho da Alegria, inauguração da Academia de Saúde, revitalização da Praça Salviano Barbosa e entrega de mais um veículo zero quilômetro para a comunidade.

Também no domingo, a partir das 19h30, acontece grande Culto, em ação de graças ao aniversário da cidade, na Praça São Miguel.