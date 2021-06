O acidente de trânsito ocorreu na noite deste domingo (13) na rodovia que liga Aliança do Tocantins a Brejinho de Nazaré.

por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou logo após o município de Aliança sentido Brejinho. Com o acidente vários passageiros ficaram feridos, sendo que uma das vitimas estava presa às ferragens no interior do ônibus.

“No local, as viaturas do Samu, Polícia Militar e ambulância do município de Aliança já se faziam presentes atendendo os envolvidos. então de pronto, acessamos a vítima juntamente com a equipe médica do Samu para avaliar e estabilizá-la. A vitima não apresentava lesões aparentes, apenas o braço preso sob o veículo pela a janela”, destacou o Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente não foram divulgadas e a vítima foi retirada do interior do veiculo e deixada aos cuidados da equipe medica do Samu. Os outros passageiros tiveram lesões leves.