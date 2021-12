O Suplente de Deputado Estadual Gleydson Nato realizou o lançamento do projeto Treinando para a Vida em Aliança- TO. O projeto trata-se de um escolinha de futebol que já inicia atendendo cerca de 68 crianças, com intuito de proporcionar um opção de lazer, tirar as crianças da marginalidade e descobrir talentos.

da redação

O projeto é custeado por recursos próprios de Gleydson Nato de seus parceiros, Zé Carlos e os vereadores Maria do Custódio, Zé Neiva, Miron, Vilmonei, Vadinho.

Para Gleydson Nato se sentir muito feliz em proporcionar as crianças e jovens de Aliança um oportunidade para desenvolver seus talentos e que dentro em breve terá uma peneira do Flamengo para que possamos revelar nossos talentos.

O projeto Treinando para a Vida será ampliado para os demais municípios da região sul.

Na ocasião foram entregues todo material esportivo como coletes, bolas, cones, dente outros. O profissional de Educação Física também é custeado com recursos próprios.