Foi realizado na tarde desta quinta-feira, 30, no município de Aliança do Tocantins, Sul do Estado, a primeira Horta Comunitária para beneficiar centenas de famílias que mais necessitam.

da redação

Por meio do projeto social do idealizador das Hortas Comunitárias da região sul, Eduardo Fortes em parceria com os vereadores do município, os senhores Vilmar, Tizil, Lelis do Salgado e Selma, juntamente com a comunidade local realizaram um sonho da população de Aliança em tê-lo a própria horta para adquirir uma alimentação saudável.

Na inauguração foi realizada a entrega da primeira colheita para a comunidade de forma gratuita com a presença do ex Prefeito de Gurupi Laurez de Moreira, ex Prefeito de Aliança Coronel Tavares e o atual prefeito de Aliança Elvis Guimarães.

“O objetivo é poder ajudar a cada dia mais famílias carentes e nossa população com alimentos saudáveis e nutritivos em sua mesa. explicou Eduardo Fortes. A horta conta com 20 canteiros, contendo toda plantação de hortaliças, mandioca, batata e pimenta.