O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (09) na BR-153 no município de Aliança do Tocantins. O motorista teve fratura exposta na perna.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens, após um caminhão caçamba carregado de vísceras bovinas sair da pista, tombar e colidir com várias árvores até parar aproximadamente 20 metros da pista em uma ribanceira. O condutor do veículo, Giliard José Ferreira estava consciente, mas preso às ferragens.

“Após as avaliações de riscos, montamos o palco de ferramentas e iniciamos o acesso a vítima, a equipe do hospital de Aliança prestou os primeiros socorros, imobilizando a coluna cervical e com medicamentos na veia do paciente, após retirarmos a vítima das ferragem a equipe do SAMU realizou o atendimento, apresentava uma fratura aberta no terço médio da perna esquerda”, informou os Bombeiros.