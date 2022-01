As Prefeituras de Miracema e de Peixe estão monitorando as situações da vazão das hidrelétricas. Conforme Boletim da Defesa Civil de Miracema do Tocantins, a vazão da UHE Lajeado é maior já registrado até o momento e poderá chegar a 18.035 m3/s. Enquanto em a vazão afluente da UHE Peixe Angical elevou de 7600m³/s para aproximadamente 8400m³/s.

“Devido elevação das vazões afluentes do rio Tocantins, incrementais rios Paranã e Palma e das chuvas registradas na região, no momento com as condições atuais de aumento da afluência foi necessário efetuar a elevação da vazão defluente de médios 7600m³/s para aproximadamente 8400m³/s. Reitero que a vazão afluente da UHE Peixe Angical está condicionada as vazões dos contribuintes rios Paranã e Palma e vazões naturais do rio Tocantins”.

Não há risco de rompimento da barragem

A Defesa Civil Estadual rebateu as fake News e informou que os alertas emitidos referem-se ao volume de chuvas e, consequentemente, ao aumento de vazão nas barragens.

“Não há risco de rompimento de barragens, as quais são submetidas a monitoramento constante pelos órgãos competentes”, disse.

Reforçou para a comunidade não compartilhe notícias falsas sobre a situação e que acompanhem os Boletins sobre a vazão.