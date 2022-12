Por Redação

Essa prática, que se fortaleceu e ganhou raízes durante o período de isolamento social, se findou como um modelo de negócio indispensável em todo o país. Em Gurupi, já existem algumas empresas prestadoras desse serviço, e a mais recente delas, o Aladdin delivery, conta com o esforço de sócios jovens, nascidos e criados em Gurupi, para a consolidação do aplicativo.

De acordo com os idealizadores do projeto, Gurupi precisava de um serviço de delivery mais transparente e ágil, o que os motivou a realizar o investimento. Diferentemente dos demais “apps” já existentes, o Aladdin não segue o modelo de franquia, sendo o único genuinamente gurupiense. Além da transparência e agilidade, os criadores optaram pela facilidade no manuseio, para que habitantes de todas as idades possam usufruir de seus serviços e receber lanches, almoços e jantas em suas casas.