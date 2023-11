Água da chuva invade casas em Dueré e moradores reclamam da demora da Prefeitura em resolver o problema

Por Wesley Silas

Moradores do Setor Dona Constância no município de Dueré, mas uma vez, na quinta-feira, 02, tiveram suas residências invadidas com a água da chuva. Eles alegam que os transtornos com os alagamentos se repetem desde que Prefeitura pavimentou uma rua Mestre Olímpio e arrancou o meio fio que os próprios moradores tinham feito e, até então, não construiu outro.

“Quando chove lá o volume de água é muito intenso e para evitar os alagamentos a população comprou tijolos, cimento e fizeram um meio fio nesta rua de fora a fora, cada qual fez na frente da sua residência. Até então, o problema estava solucionado. Quando a Prefeitura fez o asfalto na rua eles quebraram e meio fio que a população tinha feito. Os moradores imaginaram que quanto terminasse a obra do asfalto eles iriam fazer o meio fio e isso não aconteceu. Agora quando chove a água vai para dentro das casas dos moradores. Literalmente, alaga tudo! Já fizemos reclamação na Prefeitura para eles colocarem o meio fio que eles quebraram para a água não escoar para dentro das casas”, disse a filha de uma das moradoras da rua. Ela afirmou ainda que a obra de pavimentação foi feita, aproximadamente há 04 anos e, no período das chuvas os moradores enfrentam os transtornos de alagamentos.

O prefeito de Dueré, Valdení Carvalho, responsabilizou a empreiteira pelo problema.