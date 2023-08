Por Wesley Silas

Na caminhada que acontece nesta quarta, 09, que saiu de frente à Câmara Municipal com trajeto pela Avenida Goiás até a Prefeitura de Gurupi da Rua 1, Secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa comentou sobre os trabalhos da sua pasta juntamente com vários parceiros em defesa de uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

“Nós temos uma rede de proteção que envolve a Secretaria da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e Delegacia da Mulher, a patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública e nós temos políticas públicas voltadas para o fortalecimento desta rede por meio do projeto ‘Todas Fortes’ e está sendo construído um programa que será encaminhada para Assembleia para efetivar estas políticas pública a nível de Estado”, disse Berenice.

Durante a caminhada com realização de blitz de conscientização a prefeita de Gurupi Josi Nunes falou sobre a parceria com a Secretaria Estadual da Mulher e destacou a importância da criação de uma Casa da Mulher em Gurupi para dar suporte às mulheres vítimas de violência.

“Eu quero dizer que está é uma campanha desenvolvida pela Secretaria Estadual da Mulher e nós estamos aderindo a esta pareceria. Em Gurupi estamos formando toda uma rede de apoio seja na questão da área da saúde e nós viemos agora de um UBS onde temos uma sala para atendimento a Mulher vítima de agressão e é atendimento psicológico, nós temos os CRAS que já fazem este trabalho com as famílias mais vulneráveis e junto com a Secretaria Estadual da Mulher estamos trabalhando para ter a casa da mulher no Tocantins e também nas principais cidades que são em Palmas, Gurupi e Araguaína. Estamos nesta tratativa para as mulheres que forem vítimas de agressão e querem romper com este ciclo ela e seus filhos tenham para onde ir. É toda uma rede que está sendo feito e tem ainda a questão da Segurança Pública como exemplo da Patrulha Maria da Penha”, arrematou.

Números

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicados no início deste ano coloca o Tocantins entre os estados que mais mata mulheres. Conforme a publicação, em pleno século XXI no Tocantins, o número passou de nove vítimas em 2020 para 22 no ano passado, chegando a registrar aumento de 144,4%.