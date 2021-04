A Secretária de Saúde de Peixe, Fabiana Pereira do Nascimento, respondeu ao Portal Atitude sobre as aglomerações que infringiram os protocolos de saúde pública. “Neste caso não houve denúncia e a fiscalização não é permanente em nenhum dos acessos pois as rondas são feitas de forma que atenda não somente a cidade, mas onde é feito a provocação para averiguação”, comentou a secretária. Ela também comentou sobre vandalismo em uma nas rampas que dão acesso ao Rio Tocantins em Peixe e da falta de presença da Polícia Militar durante as fiscalizações.

por Wesley Silas

A resposta foi dada após uma moradora de São Valério ter denunciado aglomeração ao lado de uma das rampas que dão acesso ao Rio Tocantins.

“As fiscalizações estão sendo feitas. Trabalhamos na forma de atendimento de denúncias onde todas são averiguadas e notificadas quando exige efetiva necessidade. Neste caso (envolvendo supostos moradores de São Valério) pelo que vejo, não houve denúncia. A fiscalização não é permanente em nenhum dos acessos pois as rondas são feitas de forma que atenda não somente a cidade, mas onde é feito a provocação para averiguação”, explicou.

Ela informou ainda que as denúncias podem ser feita pelo telefone (63) 99271-6228

Vandalismo

Segundo a Secretária em muitos casos os fiscais da Vigilância sanitária trabalham sem proteção policial e a falta de segurança no município facilita atuação de vândalos.

“A vigilância sanitária tem feito todas as fiscalizações devidas e muitas vezes sem a contribuição dos Policiais Militares. As pessoas vandalizam como foi feito ontem com as correntes que impediam o acesso à beira rio na rampa de terra ao lado da rampa de cimento. Infelizmente somente ações de fiscalização são insuficientes em relação a falta de consciência da sociedade”, disse.