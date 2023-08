por Redação

A equipe de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), juntamente com os Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Cariri do Tocantins, participaram na noite da terça-feira, 22/08, de uma cerimônia de formatura promovida pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, em comemoração pela conclusão do curso Saúde com Agente.

O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Participaram da cerimônia um total de 14 formandos, sendo 13 Agentes Comunitários de Saúde e 1 Agentes de Combate a Endemias, que na ocasião se reuniram no salão de eventos da paróquia Nossa Senhora Aparecida para celebrar o momento festivo juntamente com seus familiares e amigos mais próximos.

Também prestigiaram a formatura, o prefeito Júnior Marajó, o secretário municipal de saúde, Leandro Evaristo, a enfermeira preceptora do curso, Sandra Oliveira, o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira e o representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems – TO), Francisco Ronnivon.

“Estou muito grato por este momento e desejo muita sorte para cada formando nesta nova caminhada, agora como técnicos de agente comunitário de saúde e endemias e dizer que estamos entregando à nossa população, profissionais aptos para entregar o melhor à nossa cidade”; comentou o secretário municipal de saúde, Leandro Evaristo.

A enfermeira preceptora do curso, Sandra Oliveira, comentou que foram 11 meses de muita luta e uma honra ter contribuído com a formação de uma turma dedicada e pronta para encarar desafios. “Só tenho a agradecer a todos estes meus alunos por toda a dedicação e esforço e dizer que vocês são merecedores deste diploma”; disse.

Para o prefeito Júnior Marajó, é importante incentivar os servidores municipais a buscarem capacitação e formação para um melhor desempenho profissional. “Acredito que nossos formandos estejam muito felizes, pois este é o sonho de muitas pessoas e tenho certeza que quem ganha com tudo isso é a nossa população”; destacou.