Primeira etapa das obras de adequações e ampliações no aeroporto já estão 90% concluídas para que o local possa receber mais voos e aeronaves maiores

Por Ricardo Sottero

Os passageiros de Araguaína e região passam a contar com um balcão próprio de atendimento da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Regional de Araguaína a partir desta quinta-feira, 18. O objetivo do atendimento direto ao passageiro é proporcionar mais comodidade e acesso aos benefícios dos programas de fidelidade.

Durante a inauguração do espaço, o prefeito Wagner Rodrigues destacou o investimento da empresa aérea ao mesmo tempo que o aeroporto de Araguaína passa por grandes obras de modernização e ampliação.

“Com essa bancada completa de operação e venda de passagens, a Gol demonstra claramente o interesse em operacionalizar em breve com jatos maiores na nossa cidade. A companhia se antecipa a tudo isso e ficamos muito felizes com essa confiança. Isso vai proporcionar grandes negócios e grandes oportunidades para Araguaína”, disse Wagner.

Polo regional de referência

O gerente de relações governamentais da Gol, Ciro Camargo, afirmou que a presença da empresa no aeroporto foi um trabalho de vários meses que envolveu a Gol, o Governo Federal e o Município, e atende a expectativa de retomada do crescimento do País, principalmente a partir dos polos regionais, como é Araguaína.

“Estamos investindo em novas cidades, onde a gente enxerga futuro e crescimento. Esse é nosso objetivo como empresa, por isso estamos inaugurando os próprios serviços de atendimento em Araguaína. Queremos fazer parte do crescimento local, dessa cidade tão pujante, uma grande fronteira de negócios com o agrobusiness, logística e infraestrutura”, reforçou o gerente.

O presidente da Aciara (Associação Comercial e Industrial de Araguaína), Denilson Silva, parabenizou a Prefeitura pelos investimentos na obra de modernização do aeroporto, que motiva as grandes companhias aéreas a virem para a cidade.

“Sempre foi uma luta nossa ao lado do Município trazer melhorias para o aeroporto. Isso vai produzir novas riquezas, porque o grande empresário precisa dessa mobilidade de vir para cá e voltar para sua cidade no mesmo dia. Então eu parabenizo a Prefeitura e a Gol por esse novo investimento, porque isso vai transformar a nossa região a partir de agora”, pontua Denilson.

Itinerários

Atualmente, a Gol possui voos diretos entre Araguaína e Brasília em parceria com a Voe Pass. A rota é operada durante três dias da semana, às terças, quintas e sábados, com saída de Araguaína às 14h45 e chegada em Brasília às 17h15 e saída de Brasília às 9h25 e chegada em Araguaína às 12 horas.

Obras em andamento no aeroporto

A primeira etapa da obra de modernização e ampliação do aeroporto já está 90% concluída e abrange os serviços de drenagem e terraplanagem para a regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e troca das cercas de segurança. A segunda etapa será compreenderá a ampliação e reforma do terminal de passageiros para mais de 2 mil metros quadrados, reforma da seção contra incêndio e melhorias nos auxílios à navegação. No total, a obra está orçada em quase R$ 50 milhões.

A obra é uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Araguaína. No último dia 16, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve no aeroporto para vistoriar as obras. Segundo ele, outras grandes companhias aéreas, como a Azul e a Latam já sinalizaram interesse em operar voos em Araguaína.