Por Redação

Esses dados representam um crescimento significativo de 59% no número de passageiros no aeroporto em relação ao ano anterior, quando 7.253 passageiros circularam pelo aeroporto durante o mesmo feriado.

“Esperamos um aumento expressivo na movimentação em comparação ao feriado do ano passado. Esse crescimento demonstra o potencial turístico e econômico da região. Estamos empenhados em garantir que cada passageiro tenha uma experiência positiva durante a passagem pelo aeroporto”, afirma Juliano Duarte, gerente do Aeroporto de Palmas.

Durante o feriado de Corpus Christi, mais de 270 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Palmas e outros 13 aeroportos administrados pela CCR que operam voos comerciais. O número é 16% maior que o mesmo período de 2022. Isso demonstra o empenho contínuo da concessionária em viabilizar novas rotas e proporcionar uma experiência de viagem segura, eficiente e confortável para todos os passageiros.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em cinco países e nove estados brasileiros. Com a recente expansão a empresa se consolidou como uma das maiores operadoras em número de aeroportos no Brasil. Ao todo administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros por ano.