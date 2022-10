Por Redação

Para quem gosta de aproveitar as férias do final de ano para viajar, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o Aeroporto de Palmas vai oferecer dois novos voos com destino para Rio de Janeiro (RJ) e Goiânia(GO). O anúncio da GOL Linhas Aéreas vai contemplar ainda 20 novas rotas sazonais que passam em 6 aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, nos estados de Paraná, Santa Catarina, Goiás e Tocantins. A ação, além de ampliar a malha aérea de uma das principais operadoras aeroportuárias do país, incrementa em quase 770 voos a oferta para atender a o período de alta temporada.

“Os novos voos reforçam o compromisso da CCR Aeroportos de trabalhar junto às companhias aéreas para ampliar o número de rotas e destinos operados nos aeroportos recém-assumidos pela concessionária. O foco da companhia é oferecer cada vez mais opções aos seus passageiros. Vai ser um verão de forte turismo doméstico.”, afirma Graziella Delicato, Gerente de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos.

“A malha de alta temporada da GOL atende às diversas necessidades dos viajantes no período mais movimentado do ano. Além de aumentar a oferta nas rotas que já são tradicionalmente servidas pela Companhia, criamos 20 novos mercados exclusivos no verão que facilitarão o deslocamento dos brasileiros em suas viagens de férias e para visitar a família. As novas operações são indispensáveis nessa época por conectar destinos que tradicionalmente não contam com voos diretos, contribuindo diretamente com a indústria do turismo em todas as regiões do Brasil”, afirma Bruno Balan, Gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Com o anúncio, reforça o executivo, a oferta de assentos da GOL para a alta temporada na rede de Aeroportos CCR aumenta significativamente. “A oferta de assentos da GOL será 26,1% maior que 2021, 28% maior que a malha vigente em outubro de 2022 e 2,6% maior que a oferta de assentos de 2019, recuperando o período pré-pandemia durante este período”, diz.

Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa encanta todos que passam por lá, a capital carioca é uma ótima opção para uma viagem de família ou amigos. O Rio de Janeiro possui diversos pontos turísticos para conhecer como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Escadaria Selarón, a Lapa, Parque Laje e muito mais. Além das famosas praias de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca.

Goiânia

No coração do Brasil, a cidade se destaca por sua localização no centro do país e pelo turismo de negócios nas áreas de saúde, indústria farmacêutica e no agronegócio. A capital goiana localiza-se estrategicamente próximo ao polo farmacêutico do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), um dos maiores do país; e ainda destaca-se pelos renomados centros médicos como a unidade do Hospital Albert Einstein.

A GOL LINHAS AÉREAS

