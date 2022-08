A CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto de Palmas desde 09 de março deste ano, mantém um setor de Achados e Perdidos que ajuda os passageiros a reaverem objetos esquecidos no aeroporto. Entre os itens mais comuns esquecidos pelos passageiros estão: óculos, eletrônicos e documentos.

De abril a julho foram recolhidos 136 objetos perdidos no Aeroporto de Palmas. Para fazer a retirada do item, é preciso informar o máximo de características do objeto e, caso se comprove a veracidade, no momento da retirada, apresentar documentos pessoais para registro no formulário de devolução.

Os objetos ficam guardados no Aeroporto por um período de 90 (noventa) dias e o passageiro pode entrar em contato com a concessionária através do e-mail: [email protected] com.br ou pelo telefone 0800-727-4720.