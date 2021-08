por Cláudio Paixão, via Secom

A titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, participou nesta segunda-feira, 2, da cerimônia de abertura das atividades do campus da Universidade de Gurupi (UnirG), em Paraíso do Tocantins, onde foi implantado o curso de Medicina.

A solenidade ocorreu no Palácio da Cultura Cora Coralina. “Um momento importante para a história da educação tocantinense. Trabalhamos para garantir que os nossos estudantes tenham a oportunidade de chegar a um curso superior e se isso for dentro do nosso Estado, melhor ainda”, pontuou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

A reitora da UnirG, Sara Falcão de Sousa, destacou a importância da conquista e agradeceu a todos os parceiros, dentre os quais estão a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes. “Hoje é a realização de um sonho para todos nós da UnirG. Não temos palavras para agradecer a todos os envolvidos no processo”, ressaltou.

Para o vice-governador Wanderlei Barbosa, a chegada da UnirG a novos municípios transforma a realidade local. “A cidade se renova com a chegada dos estudantes. Como parte do Governo do Tocantins, trabalhamos para descentralizar o processo de formação dos nossos estudantes, garantindo que a UnirG chegue a outros municípios”, destacou.

UnirG Paraíso

O curso de Medicina foi o primeiro solicitado pela Universidade de Gurupi (UnirG) para ser implantado no campus de Paraíso do Tocantins. A implantação foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), no dia 26 de fevereiro, e, com a assinatura do decreto, pelo governador Mauro Carlesse, será sancionada a autorização para a implantação.

A implantação do curso faz parte da política de expansão das atividades da instituição de ensino, que tem recebido o apoio do Governo para conquistar mais autonomia em termos de ensino. Em setembro de 2018, o Governo do Tocantins assinou o ato de credenciamento da instituição no Sistema Estadual de Ensino e a sua transformação em Universidade de Gurupi.

Com a transformação, a instituição entrou com um pedido de criação do campus de Paraíso do Tocantins, o que foi autorizado pelo Governo do Tocantins, por meio do Decreto nº 6.209, de 27 de janeiro de 2020. O documento credenciou, pelo período de três anos, o campus da Universidade de Gurupi (UnirG) em Paraíso do Tocantins. O decreto veio depois de vistoria e parecer positivo que já haviam sido publicados pelo Conselho Estadual de Educação.