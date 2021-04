Share on Twitter

Share on Facebook

Por Núbia Daiana Mota

A implantação da Escola Estadual de Tempo Integral de Ensino Médio Padrão, em Gurupi, foi pauta da reunião realizada nesta terça-feira, 20, em Palmas, entre a titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. As gestoras trataram de diversas demandas ligadas à educação no município, com foco nas parcerias entre Estado e a prefeitura visando à melhoria contínua da qualidade do ensino público.

Adriana Aguiar frisou que a construção da escola estadual integral em Gurupi é uma antiga demanda da população local.

“Gurupi ainda não havia sido contemplada com a escola de tempo integral, pois, à época da construção das outras sete unidades padrão, havia problemas relacionados à regularização das possíveis áreas para a obra. Agora, por meio dessa parceria com a prefeita Josi Nunes, que não tem medido esforços para oferecer a Educação que os alunos de Gurupi merecem, estamos conseguindo viabilizar a implantação desse projeto tão aguardado pela comunidade gurupiense”, enfatizou. A obra, cujo orçamento é estimado em 18 milhões, será executada via convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Quando concluída, a Escola Estadual de Tempo Integral de Ensino Médio de Gurupi terá capacidade para atender até 1.500 estudantes.

O projeto prevê uma área total de 9.632,93 m² de construção. A estrutura da unidade de ensino contará com biblioteca, área administrativa, 21 salas de aula, sala de música, sala multiuso, seis laboratórios, cozinha industrial, quadra coberta, duas quadras poliesportivas com arquibancadas e palco, piscina com seis raias semiolímpicas e arquibancada, entre outros espaços.

Durante o encontro, a prefeita de Gurupi ressaltou a relevância do apoio do Governo do Estado para os municípios.