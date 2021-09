por Redação

Acompanhado pelos pais ou responsáveis os adolescentes de 16 anos estão sendo imunizados, nesta terça-feira, 14, com a vacina Pfizer, na sede do Sesi, na Avenida Sergipe (do outro lado da BR-153).

Victor Hugo Duarte, acompanhado pela mãe, chegou ao ponto de vacinação com antecedência para garantir a vacina. Relata que estava ansioso por este dia.

A mãe de Victor Hugo, Eliene Duarte, que já está vacinada, diz que a imunização do filho é um alívio e que agora aguarda o dia do outro filho de 14 anos.

“Poderemos comemorar com todos em casa vacinados e esperamos que logo essa pandemia acabe”, enfatizou.

Geovana Veber, que dividiu o dia feliz com uma prima, conta que estava em contagem regressiva para este momento e que sonha com o dia que todos estejam vacinados, protegidos e seguros. Lembra que mesmo vacinada continuará com os cuidados com a higiene.

A prefeita Josi Nunes visitou os pontos de vacinação e disse que é importante esse público ir tomar a vacina e para que o ciclo de segurança se amplie. “É uma campanha importante e estamos felizes com esse momento. Estamos recebendo a todos com muito carinho”, pontuou.

O diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino, destaca a importância da vacinação do público adolescente porque neste momento estão voltando às aulas presenciais e, paralelo a esta vacinação está sendo aplicada a segunda dose nos profissionais da educação, o que vai ajudar muito na redução dos números de casos. “Vivemos um momento especial”, destaca.

Cronograma e Documentação

O Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, ressalta que durante toda a semana as doses serão aplicadas em adolescentes, sendo que na quarta-feira, quem vai receber a dose é o grupo acima de 15 anos; na quinta-feira, 16, é a vez dos adolescentes acima de 14 anos e na sexta-feira, 17, é o dia dos meninos e meninas de 13 anos.

Aplicação da 1ª dose em adolescentes

Terça-feira (14) -adolescentes de 16 anos ou mais

Quarta-feira (15) -adolescentes de 15 anos ou mais

Quinta-feira (16) -adolescentes de 14 anos ou mais

Sexta-feira (17) -adolescentes de 13 anos ou mais

Horário: 8 às 16 horas

Local: Sesi, na Avenida Sergipe, do outro lado da BR-153.

Documentação:

É imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado (link). O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais e o cartão de vacinação.