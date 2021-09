A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), retoma a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 23, com início da imunização dos adolescentes com 12 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

O secretário municipal de Saúde de Gurupi, Vânio Rodrigues, explicou que o município levou em consideração o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), que representa todas as Secretarias de Estado da Saúde do Brasil; o posicionamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que representa as Gestões de Saúde Municipais; a orientação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – COSEMS/TO, que defende a continuidade da vacinação para a devida proteção da população jovem, sem desconsiderar a necessidade de priorizar neste momento dentre os adolescentes, aqueles com comorbidade, deficiência permanente e em situação de vulnerabilidade; o posicionamento da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), que o processo deve ser retomado, de acordo com o que já foi avaliado, liberado e indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); e ainda considerou a Decisão do Ministro Relator Ricardo Lewandowski na Oitava Tutela Provisória Incidental ADPF 756 do Distrito Federal, publicada em 21/09/2021, deferindo a competência municipal para decidir a respeito da promoção de imunização de adolescentes maiores de 12 anos.

Assim, as pessoas com 12 anos ou mais, com comorbidades ou não, serão vacinadas nesta quinta, 23, e sexta-feira, 24, na Sede do Sesi, localizado na Av. Sergipe, do outro lado da BR-153, das 8 às 16 horas. Lembrando que este ponto de vacinação é exclusivo para adolescentes e que o imunizante é da Pfizer.

Para este público é imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço de Gurupi, que é obrigatório, e o cartão de vacinação.

Outros públicos

Quem tem 18 anos ou mais e, por qualquer motivo, ainda não tomou a primeira dose da vacina, ainda pode iniciar o esquema vacinal. Basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sol Nascente ou a UBS Rosendo, que fica no centro da cidade. Nestes pontos a imunização acontece de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento das UBS, e o imunizante é da Coronavac.

Quem precisa tomar a segunda dose da Pfizer, pode procurar a Unidade Básica (UBS) do Sol Nascente ou a UBS Rosendo, na rua 15, de segunda a sexta-feira, durante horário de funcionamento das unidades. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 90 dias.

Gurupi também inicia nesta semana a aplicação da terceira dose nos idosos com mais de 70 anos. O reforço está disponível para quem já tenha completado 06 meses que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado.

A dose de reforço também está disponível para pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais, que são imunossuprimidos com alto grau de imunossupressão. Este público precisa ter completado 28 dias que recebeu a segunda dose ou a dose única, independentemente do imunizante aplicado. É necessário apresentar documentos pessoais e laudo médico.

Neste caso, a terceira dose é recomendada apenas para as seguintes comorbidades: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

CRONOGRAMA VACINAÇÃO COVID-19

Primeira Dose – Pfizer

Público: 12 +

Data: 23 e 24 (quinta e sexta-feira)

Local: Sesi – Av. Sergipe, do outro lado da BR-153

Horário: das 8 às 16 horas

Documento: É imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço de Gurupi, que é obrigatório, e o cartão de vacinação.