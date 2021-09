por Redação

Conforme o cronograma da pasta, nesta terça-feira, 14, é a vez dos adolescentes com 16 anos; na quarta-feira, 15, quem vai receber a dose é o grupo acima de 15 anos; na quinta-feira, 16, é a vez dos adolescentes acima de 14 anos e finaliza a semana com a vacinação dos meninos e meninas acima de 13 anos, na sexta-feira, 17.

As doses serão aplicadas das 8 às 16 horas, na sede do Sesi, na Avenida Sergipe, do outro lado da BR-153.

O secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, informou que o público desta semana receberá o imunizante da Pfizer. “É importante lembrar que o menor de idade, será vacinado mediante a autorização dos pais ou responsáveis, com a assinatura do Termo de Consentimento assinado pelo responsável”, informou o Secretário.

Para o público menor de idade, é imprescindível o acompanhamento dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado. O Termo está disponibilizado no link. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Em Gurupi, até o momento, foram aplicadas 72.659 doses da vacina contra a Covid-19.

Segunda dose

A SEMUS também divulgou o cronograma para a segunda dose. Serão dois dias dedicados à imunização dos profissionais da Educação. No momento está disponível para segunda doses, o imunizante da Pfizer.

Na terça-feira, 14, e quarta-feira, 15, os profissionais da educação poderão completar o ciclo vacinal. A dose será aplicada na Escola Municipal Antônio Almeida Veras, localizada no centro de Gurupi, das 8 às 17 horas.

Na quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, segue a aplicação da segunda dose ao público que está dentro do prazo para receber o imunizante. Lembrando que o intervalo para a segunda dose da Coronavac é de 21 dias; da AstraZeneca, 60 dias, e Pfizer, 90 dias.

A Secretaria lembra que a segunda dose continua a ser aplicada diariamente nas unidades Básicas de Saúde Sol Nascente, Rosendo (Rua 15 com a Av. Bahia – Centro) e Policlínica.