por Wesley Silas

Pela primeira vez na história da cidade que neste ano completa 64 anos a Prefeitura de Gurupi anuncia irá investir em pavimentação de qualidade e evita o aparecimento precoce de buracos que viraram chacotas como aconteceu neste desde o início das chuvas em 2021 ano e foi agravado em 2022. O pontapé inicial nos investimentos de qualidade em pavimentação será nesta sexta-feira, 20, com o lançamento das obras de pavimentação asfáltica e drenagem profunda no bairro Vale do Sol, na região Norte da cidade, dando pontapé inicial a uma série de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico que serão realizadas na Capital da Amizade em 2022. A solenidade será realizada na Rua VS-12, às 09 horas.

A reincidência de problemas em asfalto sonrisal, apelidado por se dissolver nas primeiras chuvas pouco depois de sua inauguração, fez com que em Goiás o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), desde 2012, criasse um programa de acompanhamento móvel para aprimorar seus procedimentos de fiscalização nas obras rodoviárias do Estado de Goiás e, assim prevenir danos aos cofres públicos. A iniciativa se consolidou no âmbito do controle externo e se tornou referência aos Tribunais de Contas brasileiros.

Para evitar esses problemas, a Prefeitura de Gurupi inicia um projeto substituindo o asfalto sonrisal pelo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de alta qualidade no centro e em diversos setores da cidade como Waldir Lins, Alto da Boa Vista, Jardim Medeiros, Vale do Sol, Jardim das Bandeiras e das Avenidas estruturantes como Amapá, Pará, Maranhão Goiás, Ruas 20, 07, 15, 16, Rua D e Rua M.

Primeira obra inicia nesta sexta-feira

No Vale do Sol, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, serão asfaltadas e implantada drenagem profunda em quatro vias: Rua VS-12, Rua VS-10, Rua C-20 e VP-01, totalizando 1.061,77 metros de comprimento. Para isso, será investido o valor de R$ 942.222,41, recurso este que é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Eli Borges.

Segundo a prefeita Josi Nunes, em 2022 serão realizadas várias obras de pavimentação asfáltica e recapeamento, fruto de recursos que captou durante visitas a Brasília no ano passado. “Estamos começando uma série de obras que serão realizadas em nossa cidade, e o setor Vale do Sol, é o primeiro bairro onde os serviços serão iniciados. Estamos muito felizes e convidamos a comunidade para prestigiar esse momento”, convidou.

Também serão beneficiados a Avenida Contorno do Parque Sol Nascente, envolvendo a nascente do Parque Mutuca, os setores São Paul e Cajueiro, em um convênio com a Codevasf no valor de R$ 24 milhões, ligando a parte Leste a Oeste da cidade, via viaduto da BR-153, entre outros em obras licitadas onde serão feitos investimentos ultrapassando R$ 60 milhões.

Estação da Cidadania

A construção da Estação da Cidadania, recurso do senador Eduardo Gomes, já foi licitada e teve a empresa Coseno Engenharia como vencedora. Esta empresa é a mesma responsável por concluir as obras do Campus I da Unirg e está construindo o Forum de Gurupi. A obra da Estação da Cidadania tem previsão de início ainda neste mês com investimentos no valor de R$ 12 milhões, com previsão de conclusão em 10 meses.

Skate Park

No projeto da Estação da Cidadania está previsto a construção do Park Skate por meio de um convênio conseguido pelo deputado federal Carlos Gaguim, avaliado em R$ 915 mil, com previsão de início no próximo mês de julho.

Projeto estruturante

Para os próximos meses a Prefeitura irá anunciar um projeto que é aguardado pelos gurupienses que é a recuperação da pavimentação das principais vias no centro da cidade. Nele a previsão de investimento é de R$ 9,3 milhões e o projeto encontra-se na Caixa Econômica Federal e tem previsão de lançamento para agosto deste ano.

Ampliação do Ceasa

Par dar condições de uso, o senador Edaurdo Gomes conseguiu recursos no valor de quase R$ 5 milhões para ampliação do Ceasa de Gurupi. A obra já iniciou e tem como responsável a empreiteira Irka Engenharia.

Descentralização de investimentos na construção de Praças e iluminação:

As execuções dos projetos, todos da pasta da Secretaria de Infraestrutura que tem como gestor o engenheiro Elvan Leão, prevê revitalizações e construções de praças no Parque Industrial, Setor Pedroso, Jardim Tropical, Jardim Sevilha e melhoria na iluminação pública com investimento, em iluminação, no valor de aproximadamente R$ 6 milhões. Também estão sendo feitas extensão da rede elétrica de baixa tensão no valor de R$ 315 mil com um total de 4.369 metros de construção de rede de baixa tensão para atendimento de iluminação pública e 2 Trafos de 30KVA.

Obras futuras para 2023:

Segundo o Secretário Municipal de Infraestrutura, Elvan Leão, a interligação da Avenida Goiás com a BR-153 e a via expressa que irá ligar as regiões Norte Sul, dará mais agilidade no trânsito e permitirá diminuir o trafego de caminhões no Centro da Cidade. Para isso a Prefeitura está em busca de recursos para estas duas importantes obras.