ACIG realizará nesta quinta-feira IV edição do Projeto Criança no Cinema

Por Redação

O projeto segue para sua IV Edição e mês escolhido é outubro, por ser o mês da criança. Este ano, serão beneficiadas crianças da Rede Pública Municipal e Estadual. As escolas participantes serão: Escola Militar Costa e Silva e Escola Municipal Vila Nova.

A ação tem como parceiros o Rotary de Gurupi, o cinema Mobi Cine, a Secretaria Municipal de Educação e empresários locais que apadrinham as crianças.

“Fico feliz em podermos realizar um projeto tão bacana. Por meio do criança no cinema conseguimos levar alegria as crianças, além de conhecimento também. Porque o filme servirá como base para atividades que serão desenvolvidas em sala de aula, sendo assim mais aprendizado. Gostaria de agradecer ao Mobi Cine Gurupi, ao Rotary, a Secretaria de Educação do município e também aos empresários que ajudaram”, finaliza o presidente da ACIG, Wilson de Souza.