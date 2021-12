Share on Twitter

Share on Facebook

por Aline Marques

Entre as pautas faladas estavam a previsão orçamentária da ACIG, para o ano de 2022, campanhas de Natal, a construção do CT – Centro de Treinamento e Auditório ACIG, o retorno do minuto ACIG e muito mais.

O presidente Jair Sakai, agradeceu a presença dos associados e ressaltou a importância da participação dos membros da associação nas tomadas de decisões, com a finalidade de pensarem juntos sobre o crescimento da entidade.