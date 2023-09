Por Redação/Aline

Para implantação do projeto, a ACIG, por iniciativa própria, analisou a situação do Parque Agroindustrial e ouviu as principais reivindicações dos empresários.

“Após esse processo, foi verificado que um dos problemas mais preocupante do PAIG era a falta de monitoramento por meio de câmeras de segurança”, avaliou Jair Sakai.

Atendendo as reivindicações dos empresários do PAIG, fechou-se uma parceria com a Polícia Militar e a rede de internet Conectlan, que trabalharam em conjunto para adquirir as câmeras de monitoramento que serão implantaras.

“Com as câmeras devidamente instaladas, e a rede de internet em funcionamento, a Polícia Militar de Gurupi, terá acesso direto e poderá fazer o monitoramento do local, proporcionando assim, mais segurança as empresas”, disse o presidente da entidade, Wilson Souza.

Ele avaliou que ações de monitoramento são importantes para oferecer mais segurança às empresas, cumprindo assim um dos papéis da Associação. “Um dos pontos importantes é fortalecermos a entidade, gostaria até de fazer um convite especial aos empresários do PAIG que possam conhecer mais sobre a ACIG, porque unidos nós com certeza temos mais forças”, disse Wilson.

“Essa é mais uma ação de nossa gestão”, arrematou o presidente.